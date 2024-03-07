“أوريدو” ترافق “سيال” عبر إطلاق خدمة إرسال الإشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة

أعلنت مؤسسة أوريدو- Ooredoo، في بيان، اليوم، عن مرافقتها، لشركة المياه والتطهير لولاية الجزائر “سيال”، في خدمتها المتمثلة في إرسال لزبائنها معلومات وإشعارات عبر رسائل نصية قصيرة.

و عرف حفل الإطلاق الرسمي لهذه الخدمة الجديدة، الذي نُطّم أمس الأربعاء، بمركز التكوين التابع لـ “سيال”، حضور وزير الريّ، طه دربال، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، لياس ميهوبي، والمدير العام لمؤسسة Ooredoo، روني طعمه، وكذا ممثلين عن قطاعي الإتصالات والرّي.

و قالت “أوريدو”، أنه بإمكان زبائن “سيال” استلام فواتيرهم فوريا وتسديدها عبر الإنترنت، بفضل منصة للإصدار والارسال الآني للفواتير عبر الرسائل النصية القصيرة.

كما تسمح هذه الخدمة أيضًا، بإعلام الزبائن في حالة حدوث خلل تقني هام، و الذي قد يكون له تأثير على خدمة المياه والتطهير، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة موجهة للزبائن حسب موقعهم الجغرافي من أجل إخبارهم عن كل عطب او تذبذب للخدمة بمناطقهم.

و صرح بهذه المناسبة، المدير العام لمؤسسة Ooredoo، روني طعمه، ” Ooredoo فخورة بدعم شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” في إطلاق هذه الخدمة ذات المصلحة العامة والتي من شانها تسهيل الحياة اليومية للمواطنين. كمؤسسة تكنولوجية تولي أهمية كبيرة لتعميم رقمنة الخدمات، تفتخر Ooredoo بالمشاركة في خطوة “سيال” هذه، التي ستكون لها حتمًا تأثيرًا إيجابيًا على المواطنين. نعتز بدعم هذا المشروع الطموح الموجه للمستهلك الجزائري، والذي يتماشى تماما مع استراتيجية Ooredoo لتطوير التحول الرقمي في الجزائر.”

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...