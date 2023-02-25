أهم تصريحات رئيس الجمهورية في اللقاء الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية

أهم تصريحات رئيس الجمهورية في اللقاء الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقاءه الإعلامي الدوري، تطرق فيه للعديد من القضايا الوطنية والدولية..

وهذه أهم النقاط التي أدلى بها رئيس الجمهورية:

الرئيس تبون: لم نرَ من إيطاليا إلا الخير ولدينا اتفاقيات شراكة الرئيس تبون: في العشرية السوداء الغرب وحتى أشقاء أداروا لنا ظهرهم إلا ايطاليا ساعدتنا الرئيس تبون: سنعيد فتح سفارتنا في أوكرانيا هذا الأسبوع بعد أن أغلقت بسبب أمني

بعض المجهودات تذهب سدى وفيها مضيعة للوقت

لاحظنا عدم إلمام بمشاكل المواطن رغم وجود الحلول

التباطؤ وعدم الدراية بالمشاكل لا تقنع المواطن

توجد عدة نقاط إيجابية مثل المؤشرات الاقتصادية

بإمكاننا العمل أكثر وربح الوقت

منذ 3 سنوات وأنا أطالب بالرقمنة لكن العملية تظل تتسم بالضبابية

بعض الناس يريدون بقاء البيروقراطية وعدم الشفافية والرقمنة تقضي على هذه الأمور

بإمكاننا العمل أكثر وربح الوقت ، فلقد لاحظنا عدم إلمام بمشاكل المواطن رغم وجود حلول.

هيبة الدولة تعود بحل مشاكل المواطن، ولا يمكن إرجاع الهيبة بالسب والشتم.

من غير المعقول التوجه لهدم البنايات مباشرة دون البحث عن حلول أخرى

تشكيل لجنة من الداخلية والسكن للنظر في البنايات الفوضوية

تحضير مشروع قانون يجرم الاستيلاء على الأراضي

لا هدم ولا طرد من البنايات المأهولة في فصل الشتاء.

مبررات التأخر في إنجاز المشاريع مرفوضة

بعض الدراسات تنجز بوتيرة حلزونية ولا تتماشى مع العصر

نحن في ثورة ولسنا في عملية عادية

ليس من المعقول إنجاز خط 700 كلم من السكك الحديدية في 7 سنوات

أرفض البطء في الانجاز ويجب العمل طيلة ساعات اليوم.

الندرة في المواد الاستهلاكية غير مقبولة ،ولا تقشف في إستيراد حاجيات المواطن

زيت المائدة تنتج بـ3 أضعاف حاجات الجزائريين

إذا حدثت ندرة فهي مدبرة ومفتعلة، ومن يحارب قوت المواطن سيدفع الثمن

رفع القدرة الشرائية للمواطن ضرورية ،والزيادات في الأجور تكون بمراعاة التوازنات المالية

الجزائر مستهدفــة ،كانــــت هناك عدة محاولات لزعزعة الاستقرار لكن نضج المواطنين حال دون ذلك

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