أهم تصريحات رئيس الجمهورية عقب تدشينه لملعب نيلسون مانديلا ببراقي

عقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، ندوة صحفية مقتضبة على هامش تدشينه لملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

حيث هنأ الرئيس تبون كل العمال والمهندسين على هذا الإنجاز٬ مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالمنشآت الرياضية بسبب عشق الشباب لها.

كما دعا تبون رئيسي “الفيفا” و”الكاف” إلى إقامة مقابلات دولية بالجزائر٬مؤكدا بأنه سيتم توسعة وتغطية ملعب 5 جويلية في العاصمة إضافة إلى الانطلاق في إنجاز ملعبين بالجنوب (بشار وورقلة)، مع إمكانية إضافة ملعب آخر في الشرق (قسنطينة).

حورية سعداوي

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