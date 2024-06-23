أمن ولاية البيض يضع حدا لمروّج المهلوسات ويحجز 300 كبسولة من نوع بريغابالين

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض من من وضع حد لمروج المهلوسات في أوساط الشباب يبلغ من العمر 44 سنة والمقيم بالبيض مع حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة 300 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية البيض انّ العملية جاءت إثر دوريات لعناصر الفرقة على مستوى أحد أحياء مدينة البيض لفت انتباههم لشخص مشتبه فيه يحمل بيده كيس بلاستيكي أسود اللون، بعد التقرب منه قصد تفتيشه قام برمي الكيس ومحاولة الفرار، ليتم إيقافه بعين المكان، ضبط بحوزته على 300 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ المعروفة في أوساط الشباب باسم الصاروخ.

تـــم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه قدم بموجبه أمام نيابة محكمة البيض التي أمرت بإيدعه الحبس المؤقت، يختم البيان.

ش.ن