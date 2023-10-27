أمن بوزريعة بالعاصمة يحجز 9360 قرص من المؤثرات العقلية و 7.8 غ من الكوكايين

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا ، عن قضية حيازة ، إخفاء ونقل المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة ” كوكايين ” لغرض البيع والترويج بإستحضار مركبة .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضية الحال تمّ معالجتها استنادا لمعلومة أمنية وردت للفرقة بخصوص تواجد شخص مشتبه فيه بصدد حيازة و نقل كمية من المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء بمدينة بني مسوس .

وضعت ضبطية الفرقة رفقة عناصرها، بالتنسيق مع النيابة المختصّة إقليميا، خطة للإطاحة بالمشتبه فيه، حيث أسفرت عملية التتبع و التحري في القضية عن توقيف المشتبه فيه على متن مركبة سياحية مع ضبط وحجز 9360 قرص من المؤثرات العقلية، 7.8 غ من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 17000 دينار جزائري من عائدات ترويج هاته السموم، يضيف البيان.

ليتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابية المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي، يختم البيان.

ش.ن

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