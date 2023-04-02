أمن باب الوادي بالعاصمة يطيح بعصابة تروج للمخدرات و المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة في قضية جناية المساس بالصحة العمومية، الحيازة قصد النقل ،، التخزين ، البيع و الشراء للمؤثرات العقلية ، في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي .

وافاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أن قضية الحال التي تمت الإشراف الدائم والمستمر للنياية المختصة إقليميا، تمكنت خلالها ذات المصالح من توقيف 08 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 44 سنة مع ضبط وحجز:

( 7005) كبسولة من المؤثرات العقلية.

-(11) سلاح أبيض محظور من الصنف السادس من مختلف الأحجام و الأنواع.

– (10)هواتف نقالة.

مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بــ 0000. 56 دج من العملة الوطنية.

– (03 ) مركبات سياحية تستعمل في نقل السموم.

وأضاف البيان أن التحريات في القضية من قبل ذات الفرقة بالتنسيق بين المصالح أفضى إلى توقيف أحد الموقوفين مبحوث عنه في قضية مماثلة على مستوى الأمن الحضري السادس رايس حميدو أين تم ضبط و حجز خلال تلك العملية :

19520 كبسولة من المؤثرات العقلية.

سلاح أبيض محظور من الصنف السادس كبير الحجم – ساطور- .

أسلحة بيضاء محظورة.

بندقية صيد.

12.3 مخدرات من نوع القنب الهندي.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يضيف المصدر .

ش.ن

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