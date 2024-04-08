أمن العاصمة: تفكيك جماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات و استرجاع 5 مركبات

8 أبريل، 2024

تمكّنت شرطة العاصمة، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش، من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات، مع إسترجاع 05 مركبات مسروقة.

و جاءت قضيّة الحال، حسب بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، إثر إستغلال معلومة مفادها وجود عصابة قامت بتفكيك السيارات المسروقة على مستوى إقليم الحراش، حيث باشرت على الفور، ذات المصالح، التحريات، أين تم على إثرها التوصل إلى مكان تواجد المركبات المسروقة بإحدى الورشات السرية.

و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم مداهمة المكان، حيث أسفرت العملية على توقيف المشتبه فيه وإسترجاع 5 مركبات، من بينهم مركبتين تم تجزئتهما إلى قطع غيار السيارات.

كما تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية سرقة المركبات بالتعدد مع إستحضار مركبة، بيع وشراء وتفكيك المركبات المسروقة على مستوى ورشة سرية ووضعها للسير بمواصفات لا تتطابق مع المركبة.

شرف الدين عبد النور

8 أبريل، 2024

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