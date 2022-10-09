أليانس للتأمينات تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت أليانس للتأمينات يوم الأربعاء 5 أكتوبر بمقرها الاجتماعي بالشراقة، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم و المؤسسة العمومية الاستشفائية لبئر طرارية.

وتمّ بعد انهاء العملية توصيل الأكياس المُجَمّعة لمستشفى بئر طرارية الأبيار.

وتعتبر هذه العملية هي الثالثة من نوعها، ذات الطابع المواطني و الحضري تهدف لمدّ المستشفيات بالدم و المنتجات الدموية و سد النقص الذي تعاني منه بنوك الدم، حسب بيان لمديرية الاتصال لأليانس للتأمينات.

على غرار المبادرات الأخرى التي تتخذها الشركة لفائدة المراكز الاستشفائية كلما تداعى الأمر إلى ذلك،

واعتبر البيان هذه الخطوة ضمن ثقافة المصلحة العامة، حيث لا تتردد الشركة في مد يد العون عندما يتعلق الأمر بانقاذ الأرواح البشرية.

ش.ن

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