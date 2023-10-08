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أزيد من 300 قتيل إسرائيلي جرّاء أكثر من 5000 صاروخ أطلقتها حماس

8 أكتوبر، 2023
أزيد من 300 قتيل إسرائيلي جرّاء أكثر من 5000 صاروخ أطلقتها حماس

قُتل أزيد من 300 إسرائيلي، وتم تسجيل أكثر من 1800 جريح، في إحصائيات جديدة، صباح اليوم الأحد، بعد  إطلاق أكثر من 5000 صاروخ، من قبل حركة حماس، استهدفت الاحتلال الصهيوني.

و شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات الصباح الباكر، حسب بيان وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”، بإخلاء سكان المستعمرات على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، مع تجدّد غاراتها على البنايات السكنية والممتلكات، كما نصبت قوات الاحتلال حواجزا عسكرية و أغلقت بعضها بالبوابات الحديدية والسواتر التربية للتضييق على المواطنين الفلسطينيين.

من جهتها كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، إلى 313 شهيدا، بينهم 20 طفلا ونحو 1990 جريحا.

شرف الدين عبد النور

8 أكتوبر، 2023

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