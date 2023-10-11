أزيد من 260 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم جراء قصف الاحتلال الصهيوني

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان له، أنّ 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

و أفاد المكتب الأممي في بيانه، بأن هذا العدد مرشح للارتفاع، محذّرا من أن تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة للذين لم ينزحوا.

من جانبها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، نزوح نحو 250 ألف فلسطيني داخل غزة، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء النازحين لجؤوا إلى مدارس الوكالة، ويعيشون ظروفا صعبة.

وتشير البيانات حسب مصادر إعلامية، إلى أن 175 ألفا من النازحين لجؤوا إلى 88 مدرسة تابعة للوكالة الأممية في قطاع غزة.

كما لجأ أكثر من 14 إلى 12 مدرسة حكومية، في حين يعتقد أن نحو 74 ألفا يقيمون مع أقارب وجيران، أو لجؤوا إلى كنائس ومرافق أخرى، تضيف ذات المصادر.

شرف الدين عبد النور

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