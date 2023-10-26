أردوغان: الساكت عن الحق شيطان أخرس ولن نتردد في قول الحقيقة ولو بقينا وحدنا

26 أكتوبر، 2023

قال رئيس الجمهورية التركية، الطيب رجب أردوغان: “أن  الساكت عن الحق شيطان أخرس لن نتردد في قول الحقيقة ولو بقينا وحدنا”.

وأضاف أردوغان بالقول:” النساء والأطفال الأبرياء هم أغلب الضحايا ولا يمكننا أن نبقى صامتين حيال هذا”، مبرزا أن أكثر من 12 ألف طن من القنابل ألقيت على 2.3 مليون إنسان في غـــزة وهي منطقة ضيقة للغاية

وتابع الرئيس التركي قائلا : كم طفلا يجب أن يـقـتل حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار”، مضيفا بالقول:” يرسلون حاملات الطائرات بدل سفن المساعدات وهذا كيل بمكيالين وسياسة ذات وجهين”.

ليديا كبيش

26 أكتوبر، 2023

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