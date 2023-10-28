أردوغان: ”إسرائيل سنعلن للعالم برمته أنك مجرمة حرب ونعمل على ذلك“

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في فعاليات تجمع فلسطين الكبير، في مطار أتاتورك الدولي، بإسطنبول، اليوم السبت، أنه سيتم الإعلان للعالم أن إسرائيل مجرمة حرب، و هو ما يتم العمل عليه، يضيف أردوغان.

وأضاف الرئيس التركي، “الجميع يعلم أن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة سيتم التضحية به عندما يحين الوقت”، مشيرا إلى أن تركيا كانت تعلم أن إسرائيل ستنزعج من “قولنا إن حماس ليست منظمة إرهابية ومع ذلك عبرنا عن موقفنا بوضوح”، يضيف ذات المتحدث.

كما قال أردوغان، أن الساسة والإعلام في الغرب مستنفرون لشرعنة المجازر بحق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة، و”إسرائيل ترتكب بشكل واضح جرائم حرب، مؤكدا أن الغرب هو أكبر مسؤول عن المذبحة في غزة“.

و أردف رجب طيب أردوغان القول، بأن “الذين ذرفوا دموع التماسيح من أجل المدنيين الذين قتلوا في الحرب الأوكرانية الروسية بالأمس، يشاهدون بصمت مقتل الآلاف من الأطفال الأبرياء في غزة اليوم”.

و تابع رئيس تركيا، مخاطبا الكيان الإسرائيلي، “الغرب مدينٌ لك أما تركيا فلا، لذا نتكلم ونحن مرتاحون، وأردوغان يتكلم بهذا الشكل لأن تركيا ليست مدينة لك”، و أضاف،” بإذن الله سنرى ذلك اليوم الذي يرحل فيه الظالمون من حياة الشعب الفلسطيني فإن ظلم الظالم لا يدوم إلى الأبد”.

شرف الدين عبد النور

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