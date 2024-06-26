أحمد عطاف يعقد جلسة عمل مع نظيره النمساوي

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، جلسة عمل مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

ويندرج هذا الاجتماع، حسب ذات المصدر، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير عطاف، إلى جمهورية النمسا الفيدرالية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

و خُصّصت هذه الجلسة، لاستعراض سبل وآفاق تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين منذ أكثر من ستة عقود، حيث تم التركيز بصفة خاصة على المجالات التي تُشكل أولويات الأجندة التنموية للجزائر في المرحلة الراهنة، وتصب في نفس الوقت، في صُلب أولويات التعاون الثنائي.

و أشاد الطرفان، في هذا الإطار، على وجه الخصوص، بالآفاق الواعدة التي يوفرها قطاع الطاقات المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، في سياق إطلاق المشروع الهيكلي “ساوث كوريدو”، مع التأكيد على ضرورة توسيع التعاون إلى مجالات أخرى توفر فرصا للتعاون والشراكة بين البلدين، مثل السكك الحديدية والفلاحة الصحراوية والمناجم والصناعة الصيدلانية.

كما تبادل الطرفان، على الصعيد السياسي، وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين، إلى جانب الوضع المأساوي الذي تشهده غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر.

و جدّد الطرفان، في هذا الصدد، مواقف البلدين التي تستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ منظمة الأمم المتحدة، التي يتطلع الطرفان إلى أن تلعب الدور الحيوي المنوط بها في سياق الأزمة المعقدة التي تعرفها منظومة العلاقات الدولية.

هذا و نشّط الوزيران، في الختام، ندوة صحفية استعرضا خلالها ما توصلا إليه من نتائج مثمرة، وما اتفقا عليه من استحقاقات ثنائية وبرنامج عمل يصبو إلى السمو بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب تعود بالنفع المتبادل على البلدين.

شرف الدين عبد النور