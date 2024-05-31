أحمد عطاف يتلقّى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالاً هاتفيا، من وزير الخارجية المكلف بالجمهورية الإيرانية، علي باقري كني.

و استعرض الوزيران خلال هذا الاتصال، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في قطاع غزة، جراء تصعيد الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح على وجه الخصوص.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر حول سبل وآفاق تكثيف الضغوط الدبلوماسية، لتعبئة المجموعة الدولية بغية مآزرة الشعب الفلسطيني، وحمل المحتل الاسرائيلي على وقف عدوانه.

و تطرّق الوزيران خلال ذات المكالمة، إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة، واتفقا على التحضير الأمثل لها تعزيزاً لعلاقات التعاون بين البلدين والشعبين.

شرف الدين عبد النور