أحمد عطاف يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد

إستقبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، عددا من السفراء الذين سلّموه نسخا من أوراق اعتمادهم باعتبارهم السفراء الجدد لدولهم لدى الجزائر.

وتسلّم عطاف حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، أوراق اعتماد كل من شارلوت ايمي لورنسون، باعتبارها السفيرة الجديدة لنيوزيلندا لدى الجزائر، غيورغ فلسهايم، باعتباره السفير الجديد لجمهورية المانيا الفيدرالية لدى الجزائر، غابور ليفينتي، باعتباره السفير الجديد للمجر لدى الجزائر، مختار محمد واري، باعتباره السفير الجديد لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية لدى الجزائر.

شرف الدين عبد النور