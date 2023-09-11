أحمد بداني يشرف بتيبازة على افتتاح يوم دراسي حول “دور البحث العلمي في تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات”
يشرف اليوم، وزير الصيد البحرى و المنتجات الصيدية، أحمد بداني، بالمركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري و تربية المائيات – Cnrdpa ببوسماعيل بولاية تيبازة، على افتتاح يوم دراسي حول “دور البحث العلمي في تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات”، حسب ما كشفه بيان وزارة الصيد البحري.
و سيعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة خبراء، باحثين، مهنيين، مربي المائيات و المحولين، يضيف المصدر.
شرف الدين عبد النور