أحمد بداني يشرف بتيبازة على افتتاح يوم دراسي حول “دور البحث العلمي في تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات”

11 سبتمبر، 2023
أحمد بداني يشرف بتيبازة على افتتاح يوم دراسي حول "دور البحث العلمي في تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات"

يشرف اليوم، وزير الصيد البحرى و المنتجات الصيدية، أحمد بداني، بالمركز الوطني للبحث و التنمية في الصيد البحري و تربية المائيات – Cnrdpa ببوسماعيل بولاية تيبازة، على افتتاح يوم دراسي حول “دور البحث العلمي في تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات”، حسب ما كشفه بيان وزارة الصيد البحري.

و سيعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة خبراء، باحثين، مهنيين، مربي المائيات و المحولين، يضيف المصدر.

شرف الدين عبد النور

11 سبتمبر، 2023

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