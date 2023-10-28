أبو عبيدة: “سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف”

أكد أبو عبيدة، المتحدث بإسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري، لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في خطاب متلفز، اليوم، أنه سيتم إذاقة الكيان الصهيوني، هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف ، و “نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره”، يفيد ذات المتحدث.

و قال أبو عبيدة، في خطابه، “نقول للعدو إننا لا نزال في انتظاره لنذيقه أصنافًا جديدة من الموت؛ لنعلمه ونعلم كل العالم معنى البطولة والفداء، وإننا سنذيقه بقوة الله هزيمة أكبر مما يتوقع”.

و أشار ذات المتحدث، بخصوص قضية الأسرى، “إن العدد الأكبر من الاسرى لدينا ثمنه تبيض كافة السجون بشكل كامل و إن أرادوا تجزئة الملف مستعدون”، مضيفا أنه كانت هناك فرصة للوصول الى صفقة اسرى، ولكن العدو ماطل ولم يهتم لمعاناة أسراه، مشيرا إلى أنه تم قتل مالا يقل عن 50 أسير صهيوني بفعل القصف.

كما قال متحدث كتائب القسام،” أعلن العدو انه قتل 10 مجاهدين ولم يكن سوى 3 مجاهدين”.

و أشار أبو عبيدة، في كلمته، قائلا، “العدو كسرناه وهزمناه أمام العالم في غلاف غزة وكل فلسطين، زمن انكسار الصهيونية قد بدأ ولعنة العقد الثامن بدأت عليهم، ونقول إن بيع الوهم للعالم حول أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والاستخبارات المتفوقة كل هذا انتهى زمنه بعون الله، وأن زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى”.

ودعا المتحدث باسم كتائب القسام،” نجدد دعوتنا لشرفاء امتنا ولكل احرار ومجاهدي المنطقة ان يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة وان يهبو لقتال هذا العدو معنا”، “و أن أحرار هذه الأمة إن هبو هبة واحدة لن يصمد هذا العدو”.

كما خاطب أبو عبيدة حكام العرب قائلا “إننا لا نطالبكم بتحريك جيوشكم ودباباتكم للدفاع عن أطفال العرب والمسلمين وحرماتهم ومقدساتهم، لأننا أخذنا على عاتقنا كنس هذا الاحتلال وإساءة وجهه والقتال عن شرف أمتنا وديننا ومقدساتنا وأرضنا بما نمتلكه من إمكانات بين أيدينا صنعناها من الصفر وبنيناها من المستحيل”.

وقال أيضا،” رأينا نصر الله ونحن ندخل الكوماندوز البحري وهو يشتبك مع العدو ويدبون الرعب وهو يتداعي”.

شرف الدين عبد النور

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