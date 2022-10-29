أبو الغيط: القمة العربية بالجزائر من أهم آليات العمل العربي المشترك

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية التي ستنقعد بالجزائر من أهم آليات العمل العربي المشترك.

وشدد أبو الغيط، لدى القائه لكلمة في اجتماع مجلس الوزراء العرب، على أن الظروف الدولية الراهنة تستوجب من الدول العربية صياغة مواقف قوية، داعيا إلى ضرورة العمل جميعا من أجل إنهاء الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

ووصف ذات المتحدث الوضع في فلسطين بالمأساوي، حيث قال :”الاحتلال الصهيوني يمارس هوايته في اللّعب بالنار، أطراف دولية لا تدافع عن الحل في فلسطين سوى بالكلام الإنشائي”.

وأردف الأمين العام بالقول: “الأوضاع في الأراضي المحتلة على وشك الانفجار والمرحلة الراهنة تقتضي منا العمل الجاد لتعزيز الصمود الفلسطيني”.

كما أعرب أبو الغيط، عن تطلعه لتنفيذ بنود إعلان الجزائر من أجل لم الشمل الفلسطيني وخدمة الشعوب العربية بشكل عام.

ليديا كبيش

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