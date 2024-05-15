آخر فرصة لنيل التأشيرة: رباعي القفاز الجزائري في تربص تحسبا لدورة بانكوك المؤهلة للأولمبياد

يواصل رباعي المنتخب الوطني للملاكمة تربصه بمركز فوكة (تيبازة) لتحضير المنتخبات الوطنية من 11 إلى 19 ماي الجاريين، وهذا للمشاركة في الدورة التأهلية المرتقبة “بتيالندا” لأولمبياد باريس 2024.

وتعدّ محطة العاصمة التايلندية “بانكوك” المقررة إجراؤها من 21 ماي الحالي إلى الـ03 جوان الداخل، آخر فرصة لما تبقى من ملاكمينا الأربعة الذين لم يقتطعوا تأشيرة التأهل للمحفل الأولمبي المقرر الصائفة المقبلة، بباريس، ويعني الأمر كل من: “أسامة مرجان”57،”محمد أمين مزيان” 51،”يوسف ياعيش”71 ،”محمد حومري” 80كلغ.

وكان القفاز الجزائري قد ضمن من قبل خمس بطاقات للأولمبياد، إثنان منها للرجال وثلاث للسيدات وهم: “آيت بقة يوغورطة” في وزن 63 كلغ و”مراد قاضي”+92 “إيمان خليف” 66 كلغ، “حجيلة خليف” 60 كلغ و “رميسة بوعلام” في وزن 54كلغ .

وفي هذا الصدد أكّد: “كسيلة كنزي” مدير الفرق الوطنية في تصريح خاص “لشرشال نيوز”،: “نحن نتابع منافسينا في العالم وحظوظنا متساوية معهم في هذه الدورة التأهيلية، ونمتلك كل الحظوظ في التأهل باعتبار أن افضل الملاكمين تأهلوا في الدورة السابقة بايطاليا وهذه آخر فرصة لملاكمينا وهذا أكبر دافع لهم”.

أما المدرب الرئيسي لمنتخب الرجال “أحمد دين” فصرح: ” التحضيرات تسير بشكل جيد والعناصر جاهزة لكسب الرهان نحن مركزون جيدا ومعولون على التأهل.. نمتلك أربعة ملاكمين وسنلعب كل أوراقنا لضمان الحصول على تأشيرتين أو ثلاثة على الأقل”.

وأضاف مساعد المدرب الوطني “عزيز توالبيني” قائلا: “لم يساعف ملاكمينا الحظ في الدورة التأهيلية السابقة “بميلانو” التي كانت قوية وعبارة عن بطولة عالم.. حيث راهنا بعدها على محطة كأس إفريقيا بجنوب إفريقيا التي حضرنا لها جيدا طيلة شهر رمضان، لكن للأسف تم إلغاؤها، وعوضناها بالمشاركة في دورة بفرنسا التي تألق فيها ملاكمونا وحافظوا فيها على نسق المنافسة..نحن متفائلون حيث سيتأهل في دورة “بانكوك” أصحاب المراكز الأربعة الأولى في كل وزن، وفي وزن 71 سيتأهل خمسة، وهو ما يعزز حظوظنا في نيل واحدة منها”.

وختم المدرب المساعد “محمد علالو” وصاحب برونزية أولمبياد سيدني: “نعمل على الجانب النفسي لرفع المعنويات والتحضير الجيد لملاكمينا وكل الظروف تسير في بشكل جيد، ونعمل على الظفر بالبطاقات الأربعة كاملة بتايلندا”.

الملاكمون بشعار واحد: “سنحارب من أجل العودة بتأشيرات التأهل”

من جانبهم، أبدى الملاكمون الأربعة تفاؤلهم وعزمهم على تقديم الأفضل في الدورة ورغبتهم الكبيرة في الظفر في واحدة من بطاقات الأولمبياد، حيث قال، الملاكم “أسامة مرجان”: “سعيد بعودتي للمنتخب الوطني بعد غيابي عن التصفيات المؤهلة، لقد غبت عن أولمبياد طوكيو بعدما لم يحالفني الحظ في التأهل، وهذه المرة لا أريد أن أضيع الفرصة بإذن الله”.

أما الوجه الجديد في المنتخب “محمد أمين مزيان”: “إن شاء الله سأعود ببطاقة التأهل لأولمبياد باريس من بانكوك، وهذا ما أراهن عليه لا غير “.

وصرّح “يوسف ياعيش” متفائلا: “سأعمل كل ما بوسعي من أجل التأهل ولا أفكر إلا في التأهل وهذا ما أحلم به وأتمناه”.

صاحب الخبرة “محمد حومري” أبدى ثقته وإيمانه في التأهل حيث قال: “أسعى للتواجد للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد..أؤمن بكل حظوظي في التأهل والتواجد في محفل باريس هذه الصائفة ..ان شاء الله سأضمن تأشيرة وألتحق بركب المتأهلين وأسعد كل الجزائريين”.

يذكر أن رباعي المنتخب الوطني للملاكمة رجال سينطلق رفقة يوم الإثنين المقبل 20 ماي الحالي، لبانكوك للمشاركة في هذه الدورة التأهيلية فيما تواص العناصر المتأهلة تحضيراتها بفرنسا للأولمبياد.

محمد حسام مروش