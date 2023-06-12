SNTF تعلن عن رفع قيمة منحة عيد الأضحى لفائدة العمال والمستخدمين

12 يونيو، 2023
SNTF تعلن عن رفع قيمة منحة عيد الأضحى لفائدة العمال والمستخدمين

أعلنت المديرية العامة لشركة النقل بالسكك الحديدية SNTF، عن رفع قيمة منحة عيد الأضحى لفائدة العمال والمستخدمين، حسب ما أفاد به بيان المديرية.

و تم رفع قيمة منحة العيد حسب ذات المصدر من مليون سنتيم إلى مليوني سنتيم وهذا بعد اجتماع مع ممثلي 13 فرع نقابي.

و جاء هذا القرار من قبل المديرية العامة حسب الإمكانيات المالية المتوفرة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية التي تمر بها الشركة، يضيف البيان.

كما اكدت المديرية في بيانها على سعيها للتكفل بمختلف الانشغالات المطروحة مؤكدة عزمها على مواصلة إصلاح وتطهير الشركة ومعالجة الملفات والمشاكل العالقة والموروثة منذ سنوات طويلة.

للإشارة فقد خصص هذا الاجتماع مع ممثلي النقابات،  للاستماع لانشغالات العمال حول ظروف العمل وبالمسار المهني، وانشغالات اجتماعية مهنية.

شرف الدين عبد النور

12 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

وزارة التربية الوطنية تعلن عن المواعيد الرسمية للإختبارات الفصلية

16 أكتوبر، 2022

كمال فنيش: مسار الرقمنة في الجزائر ليس وليد الظروف الناجمة عن فيروس كورونا

21 فبراير، 2021

مجلة الجيش: الدولة تزودت بتقاليد جمهورية جديدة وعصرية بفضل إنتخابات 27 نوفمبر

7 ديسمبر، 2021

تزويد قطاع الصحة بعتاد جد متطور ووضع رقم تعريفي للمرضى

4 ديسمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: