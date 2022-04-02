توجه المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF، كريم عياش، بتهانيه كافة الأسرة السككية، من إطارات وعمّال، وكذا أفراد عائلاتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال عياش: “إنني على دراية وعلى وعي تام بالظروف الصعبة والاستثنائية التي تعملون فيها. بسبب الوضعية التي تشهدها شركتنا، على غرار الكثير من المؤسسات الاقتصادية. خاصة منذ بداية جائحة كورونا كوفيد 19”.

وأشار ذات المتحدث الى أنه يعمل صباح مساء وبلا هوادة، بالتنسيق الوثيق مع السلطات الوصية. من أجل إيجاد الحلول اللازمة، لهذه الوضعية الاستثنائية. وتوفير شروط العمل التي تكفل مواصلة تجسيد أهداف الشركة في أحسن الظروف الممكنة.

كما أكد على عزم المديرية العامة لـSNTF على مواصلة مختلف ورشات الإصلاح والتطوير التي تم إطلاقها. بداية بتحسين وعصرنة تسيير الموارد البشرية. بما في ذلك تسوية مختلف الملفات العالقة منذ سنوات. وتصحيح الاختلالات المسجلة وتحقيق أقصى شروط العدالة والشفافية في هذا المجال.

بالإضافة إلى مواصلة تجسيد البرنامج المسطر في مجال إصلاح وعصرنة أدوات الإنتاج الأساسية. خاصة منها الهياكل القاعدية وعتاد الجر. حتى تتمكن الشركة من تحقيق الأهداف المسطرة في آفاق سنة 2025. والتي تتمثل في نقل 12 مليون طن من البضائع و55 مليون مسافر سنويا.

وأوضح المدير العام أن مختلف هذه الورشات تهدف إلى تحسين وضعية المؤسسة وتطويرها. مؤكدا أنها تتم في إطار روح التشاور والتعاون. ولن تمسّ أبدا حقوق العمال ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية التي تكفلها القوانين والاتفاقيات الجماعية.

وشدد ذات المتحدث على أن هذا المشروع الطموح لن يتحقق إلا بتظافر جهود الجميع. ووقوفهم في صف واحد مثلما كانت عليه الأجيال المتعاقبة من العائلة السككية الكبيرة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...