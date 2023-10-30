Ooredoo تهنئ الجزائريين بمناسبة الذّكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة

تقدّمت Ooredoo، اليوم، بمناسبة إحياء الذّكرى الـ 69 لاندلاع ثورة التحرير الوطنية المجيدة، والتي تصادف أوّل نوفمبر، للشّعب الجزائري، بأحرّ تهانيها وأطيب تمنياتها بالتقدم والازدهار.

ويمثل هذا التاريخ الخالد، الذي كُتب بأحرف من ذهب في التاريخ المعاصر، محطة تاريخية لتمجيد ذكرى تضحيات الشعب الجزائري الجسيمة والملاحم العظيمة التي خاضها خلال حرب التحرير الوطنية، في سبيل استعادة سيادته واستقلاله.

وفي رسالته التهنيئية للشعب الجزائري، صرّح المدير العام لمؤسسة Ooredoo، روني طعمه: “بمناسبة احياء الذكرى الـ69 لاندلاع ثورة أوّل نوفمبر 1954 المجيدة، أتقدم باسمي الخاص وباسم جميع عمال مؤسسة Ooredoo بأحر التهاني وأطيب التمنيات للشعب الجزائري”.

و أضاف،” اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية هي محطة هامة لكفاح ونضال الشعب الجزائري للدفاع بشجاعة عن وطنه ولاستعادة حريته بفضل تضحيات مليون ونصف مليون من الشهداء الابرار. أغتنم أيضا هذه الفرصة التاريخية لأترحم على أرواح الشهداء الطاهرة، داعيا الله عز وجل ان يحفظ الجزائر وأبنائها”.

تجدر الإشارة، أن Ooredoo أطلقت، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية، حملة اتصالية عبر مختلف وسائل الإعلام، تحت شعار “الجزائر أمانة ونحن مستقبلها”، سُلّط الضوء من خلالها على تمسُّك الجزائريين بوطنهم واستعدادهم اللامشروط للدفاع عنه وحمل مشعل أسلافهم.

شرف الدين عبد النور

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