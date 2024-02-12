Ooredoo ترافق المرأة الريفية في مشروع إنجاز أوّل مزرعة مخصّصة لتربية المواشي الحلوب بخنشلة

رافقت أوريدو- Ooredoo، مشروع إنجاز أوّل مزرعة مخصّصة لتربية المواشي الحلوب لفائدة المرأة الريفية، لبلدية خيران التابعة لولاية خنشلة.

و بمبادرة من الجمعية الولائية ” أنامل المرأة الريفية” لخنشلة، تم تدشين هذه المزرعة النموذجية، اليوم الاثنين، وذلك بحضور مُمثّل الوالي وممثلي السلطات المحلية لولاية خنشلة، و رمضان جزايري، مدير الشؤون المؤسساتية لـ Ooredoo، وكذا ممثلو المؤسسات المساهمة في هذا المشروع.

كما رافقت أوريدو، جمعية ” أنامل المرأة الريفية” في هذا المشروع، من خلال تقديم مساهمة مالية لإنجاز هذه المزرعة النموذجية المختصة في تربية المواشي الحلوب وكذا إنتاج وبيع منتجات الحليب ومُشتقاته في المنطقة.

و تعتبر المزرعة النموذجية مشروعا طموحا يهدف إلى دعم المرأة الريفية لمنطقة”خيران”، المتواجدة على بُعد 70 كلم عن ولاية خنشلة، في تربية المواشي الحلوب ولترقية إنتاج وتسويق الحليب ومشتقاته، كما سيساهم هذا المشروع النموذجي في خلق فرص الشغل وتحسين البيئة الريفية وحياة سكان المنطقة.

و بهذه المناسبة، صرّح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه: ” نحن سُعداء بمساهمتنا في انجاز أوّل مزرعة نموذجية لتربية المواشي الحلوب بولاية خنشلة. مساهمةOoredoo في هذا المشروع للتنمية المستدامة تتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع المقاولاتية النسوية، وخاصة النساء الريفيات في المناطق النائية من البلاد. وأنا مُتيقّن بأن هذا المشروع سيكون له انعكاسات إيجابية على سكان المنطقة وسيساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وفرص عمل”.

من جهتها، أكّدت رئيسة جمعية “أنامل المرأة الريفية”، زوليخة خوني: “نحن فخورون بإنجاز هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة لسكان المنطقة، لاسيما النساء. أتقدم بتشكراتي العميقة لـ Ooredoo على دعمها الثمين ووقوفها إلى جانبنا من أحل تجسيد هذا المشروع الموجه للمرأة الريفية. نحن متأكدون بأن هذه المزرعة النموذجية ستساهم في تنمية النساء الماكثات في البيت وسكان المنطقة.”

هذا و تعتبر “أنامل المرأة الريفية” بخنشلة، جمعية تنشط في مجال تعزيز قدرات المرأة الريفية في مختلف النشاطات الحرفية وتهدف إلى إسهامها في التنمية المحلية.

يُجدر الذكر أن Ooredoo قامت من قبل بدعم مختلف المبادرات لصالح المرأة لاسيما من خلال إطلاق، منذ عام 2021، تحدي “مشروعي” الذي يكافئ النساء المقاولات وحاملات المشاريع المبتكرة.

كما جسّدت Ooredoo،بالتعاون مع جمعية “اقرأ”، العديد من المشاريع المُوجّهة للمرأة الريفية، لاسيما من خلال المساهمات المالية التي قدمتها لتوفير المعدات التعليمية والتكنولوجية لمختلف مراكز محو الأمية، التكوين وإدماج المرأة “عفيف” في كل من الخروب (قسنطينة) تيماسين (ورقلة) أولاد يحيى خدروش (جيجل) تيزي وزو، عين بسام (بويرة) وكذا مركز بشار.

شرف الدين عبد النور

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