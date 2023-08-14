“OAIC” مموّن حصري للديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمواد التي يتولى تسويقها

14 أغسطس، 2023
"OAIC" مموّن حصري للديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمواد التي يتولى تسويقها

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد في بيان لها، عن اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب كمتعامل حصري لتموين الديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمواد التي يتولى تسويقها.

و جاء في بيان الوزارة، “تحضيرا للدخول الجامعي 2023-2024 وقصد ضمان التموين العادي والآمن للإقامات الجامعية بالمواد الغذائية الأساسية، تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC) متعاملا حصريا لتموين الديوان الوطني للخدمات الجامعية بالمواد التي يتولى تسويقها من بقول جافة وأرز، وتكلف كل المصالح المعنية بـ «التطبيق الصارم” لمضمون هذا البيان.

شرف الدين عبد النور

14 أغسطس، 2023

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