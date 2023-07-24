IDOOM FIBRE GAMERS عرض جديد تُطلقه اتصالات الجزائر بدءا من اليوم

أعلنت، اليوم، اتصالات الجزائر عن إطلاق عرضها الجديد Idoom Fibre Gamers الموجه للزبائن الخواص وكذا الزبائن الجدد هواة ألعاب الفيديو عبر الأنترنت وهذا ابتداء من يوم الاثنين 42جويلية 2023.

وأفاد بيان للشركة أنّه و للاستجابة لمتطلبات واحتياجات المستخدمين، تسمح تشكيلة “IdoomFiberGamers” لمحبّي وهوّاة ألعاب الفيديو بالاستفادة من أنترنت ذي تدفق عالي جدا بتقنية الألياف البصريةIdoomFibre،

كما أورد بيان اتصالات الجزائر مختلف صيّغ هذا العرض الجديد والذي جاء على النحو التالي:

• عرض “Idoom fibre 20 ميغا” بـ 10 ميغا بت في الثانية رفع،بسعر 2799 دج/الشهر.

• عرض “Idoom fibre 50 ميغا” بـ 25 ميغا بت في الثانية رفع،بسعر 2999 دج/الشهر.

• عرض “Idoom fibre 100 ميغا” بـ 60 ميغا بت في الثانية رفع،بسعر 3399 دج/الشهر.

• عرض “Idoom fibre 200 ميغا” بـ 120 ميغا بت في الثانية رفع،بسعر 3999 دج/الشهر.

• عرض “Idoom fibre 300 ميغا” بـ 200 ميغا بت في الثانية رفع،بسعر 4599 دج/الشهر.

من خلال إطلاق هذا العرض، تسعى اتصالات الجزائر جاهدة إلى الاستجابة لتطلعات كافة زبائنها، لاسيما عشّاق ألعاب الفيديو عبر الأنترنت، يختم بيان الشركة.

ش.ن

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