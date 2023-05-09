Algérie Ferries تدعو المسافرين المرفقين بحيوانات أليفة للتقيد بهذه الشروط

دعت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في بيان لها ، المواطنين المرفقين بحيوانات أليفة، المتوجهين للدول الأوروبية بالتقيد بالشروط الصحية التي تقرها المنظومة الصحية الأوروبية وهذا بعد وصول عدة حيوانات أليفة إلى ميناء مدينة اليكانتي الإسبانية لا تمتلك الحد الأدنى من الوثائق الصحية المطلوبة.

وتعتبر الجزائر من ضمن قائمة البلدان التي تعاني من فيروس داء الكلب، و بغرض ذلك قيدت الدول الأوروبية بعض الشروط الصحية المفروضة على المسافرين المتوجهين نحوها الذين لا يحوزون على الوثائق الصحية الخاصة بحيواناتهم الأليفة، يفيد البيان.

وتتمثل هذه الشروط في إلزامية تحليل مصلي محدث معترف به من قبل وزارة الصحة الأوروبية و لقاحات ضد داء الكلب محدثة بالإضافة إلى الوسم بشريحة أو غرسة أووشم.

كما لفتت الشركة في ختام بيانها، انتباه المسافرين أنه في حالة ما إذا كان الحيوان لا يستوفي الشروط سالفة الذكر فإنه لن يتمكن من دخول الأراضي الإسبانية و الأوروبية بصفة عامة.

عبد النور. ش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...