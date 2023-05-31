Algérie ferries : برمجة رحلات إضافية لهذا الخط

31 مايو، 2023

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لزبائنها,  في بيان لها اليوم أنه قد تمت برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران – اليكانتي.

وتتمثل الرحلات الإضافية حسب بيان Algérie ferries في وهران _ اليكانتي يوم 04 جوان 2023  في تمام الساعة 19:00 مساءً، وهران – اليكانتي يوم 14 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءً، اليكانتي – وهران يوم 15 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00مساءً، وهران – اليكانتي يوم 20 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00  مساءً، اليكانتي – وهران يوم 21جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءً، وهران – اليكانتي يوم 22 جوان 2023 في تمام الساعة19:00مساءً، اليكانتي _ وهران يوم 23 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساءً.

شرف الدين عبد النور

31 مايو، 2023

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