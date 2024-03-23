93 قتيلا في هجوم إرهابي بمركز تسوق بموسكو

23 مارس، 2024

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، عن تسجيل 93 قتيلا، في الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الجمعة، في مركز تسوق “كروكوس سيتي”، بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت اللجنة، في بيان لها، أن عدد القتلى في الوقت الحالي، هو 93 شخصا، مبرزة أن العدد سيرتفع أكثر، كما أوضحت أن أسباب الوفاة هي الجروح الناجمة عن أعيرة نارية والتسمم بمنتجات الاحتراق.

وأضافت لجنة التحقيق، “ثبت أن الإرهابيين استخدموا سائلا قابلا للاشتعال لإضرام النار في قاعة الحفل التي كان يتواجد فيها الحضور”.

كما كشفت اللجنة بأن إجراءات التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم الإرهابي مستمرة، من قبل فريق تحقيق مكون من محققين وعلماء مختصين بالتحقيق في الجرائم وخبراء من لجنة التحقيق الروسية، يواصلون العمل في مكان الحادث وفق الخطة التفصيلية للتحقيق في القضية الجنائية.

وكانت لجنة التحقيق الروسية، قد أعلنت في وقت سابق، عن مقتل 60 شخصا وإصابة 115 آخرين، في حصيلة أولية، تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم على قاعة مدينة “كروكوس سيتي” في موسكو.

شرف الدين عبد النور

23 مارس، 2024

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