920 ألف تلميذ في الخامسة ابتدائي معني بامتحان تقييم المكتسبات

شرع، اليوم الأحد، أزيد من 920 ألف تلميذ في السنة الخامسة ابتدائي في إجراء امتحان تقييم المكتسبات. لحساب الموسم الدراسي 2022-2023 وذلك بعد إلغاء امتحان نهاية الطور الابتدائي.

وللتذكير، فقد سبق لوزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن أوضح أن تقييم المكتسبات يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. الذي يهدف إلى إعادة النظر في منظومة التقييم الوطنية.

و أكد ذات المتحدث أن هذا التقييم لا يشكل أي ضغط على أي طرف كان مؤكدا أن الدراسة تبقى مستمرة حسب جدول التوقيت العادي خلال هذه الفترة. وأن الزمن المخصص لجميع تقييمات المواد لا يتعدى 13 ساعة من أصل 112 ساعة دراسة فعلية. أي ما يعادل 11 بالمائة من هذه الفترة.

ويشرع المتمدرسون في السنة الخامسة ابتدائي في اجراء التقييمات الكتابية للمكتسبات بصفة متقطعة في المدة. وهم موزعون على ما يفوق 33 ألف فوج تربوي يؤطرهم حوالي 80 ألف أستاذ.

وتخص التقييمات الكتابية للمكتسبات 8 مواد تتمثل في اللغات العربية والامازيغية والفرنسية. حيث تتضمن كل منها تقييمات حول “فهم المكتوب والإنتاج الكتابي”. إلى جانب الرياضيات والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا والتربية العلمية ببعديها البيولوجي والتكنولوجي والتربية المدنية.

وللاشارة فقد كانت وزارة التربية الوطنية قد صادقت في غضون الأسابيع الماضية على الترتيبات المرتبطة بتنظيم وسير هذا الامتحان. إذ كلفت مديريها الولائيين بمتابعة عملية طبع المواضيع ووضع شبكات التصحيح. وسلم التقديرات مع مفتشي المقاطعات بهدف ضمان الشفافية

رمزي أحمد توميات

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