9159 شهيدا وأكثر من 24 ألف جريح نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية

2 نوفمبر، 2023

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إن حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9159 شهيدا، وأكثر من 24 ألف جريح، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت الوزارة خلال التقرير اليومي الصادر عنها، أن 9025 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 134، والجرحى إلى أكثر 2100، وذلك منذ السابع من اكتوبر الجاري.

وأضافت الوزارة أنه خلال اليومين الماضيين استشهد 280 فلسطينيا وأن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

2 نوفمبر، 2023

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