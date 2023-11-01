8850 شهداء و أكثر من 24 ألف جريح جرّاء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية ، إن حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى8850 شهداء، وأكثر من 24 ألف جريح.

وأضافت الوزارة خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الأربعاء، إن 8720 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 130، والجرحى إلى 2100، وذلك منذ السابع من اكتوبر المنصرم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأشارت الصحة الفلسطينية في بيانها، إلى أن مستشفى الصداقة التركي توقف عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود، علما أنه المستشفى الوحيد لعلاج مرضى السرطان، كما أن مستشفى الشفاء الطبي مهدد بالتوقف كليا عن العمل خلال اقل من 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة، أن الأطباء مازالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بما في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية، مشيرة إلى انه وخلال الـ24 ساعة الماضية استهدف القصف المرافق الصحية، ما أدى إلى تدمير عيادة رعاية صحية أولية إلى جانب أضرار لحقت بمستشفيين.

شرف الدين عبد النور

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