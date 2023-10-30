8306 شهداء جرّاء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، على لسان المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة شهداء الغارات على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8306 شهداء، محذرة من انتشار الأوبئة بالقطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى شلّ حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.

و قال القدرة إن الاحتلال استهدف مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة، وألحق أضرار بليغة به نتيجة الاستهداف المتكرر لمحيطه، ما تسبب في حالة من الهلع أصابت مرضى السرطان والطواقم الطبية.

كما أشار ذات المتحدث، حسب مصادر اعلامية إلى أن “الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت لإخراج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدفت 25 سيارة إسعاف، معرباً عن خشيته من خروج المزيد من المستشفيات من الخدمة خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود”.

شرف الدين عبد النور

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