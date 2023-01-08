7 سنوات سجن ضد متهمين بالمضاربة في الحليب بقسنطينة

قضت محكمة قسنطينة، بإدانة شخصين بـ 7 سنوات سجنا نافذا، و غرامة مالية نافذة، قدرها 2 مليون دج بتهم المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات الاستهلاك الواسع، بهدف إحداث ندرتها في السوق،حسب ماجاء في بيان لنيابة الجمهورية لمحكمة قسنطينة.

و أوضح البيان، أن المتهمين متابعون بتهم المضاربة غير المشروعة بتخزين و إخفاء سلع و بضائع (الحليب)، بهدف إحداث ندرة بالسوق و اضطراب التموين، المشاركة في المضاربة غير المشروعة،استعمال المزور في محررات إدارية، و ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية.

وذكر البيان، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر في 28-12-2021، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد، إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

حوية سعداوي

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