60 بالمائة من إصابات فيروس كورونا بالجزائر من متحور أوميكرون

أكد اليوم الثلاثاء، وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن 60 بالمائة من الإصابات الجديدة بكورونا في الجزائر من سلالة متحور أوميكرون، مبرزا خطورة الوضع الوبائي في البلاد

وأفاد بن بوزيد لدى نزوله ضيفا على قناة “الشروق نيوز”، أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا، كان وقعها على الجزائريين شديدا، مشيرا إلى وجود أكثر من 20 ألف سرير متوفر حاليا للتكفل بمرضى كوفيد-19، و المؤسسات الاستشفائية تستعمل اليوم سوى 5 آلاف.

وأكد ذات المتحدث، على أن قطاع الصحة متحكم اليوم في الوضع الوبائي عبر المؤسسات الاستشفائية، كاشفا أن الإصابات مرتفعة في ولايات الجزائر وبجاية وتيزي وزو وسطيف.

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أما عن نسبة التلقيح ضد كورونا في الجزائر، فكشف وزير الصحة، أنها لا تتجاوز 13 في المائة من العدد الإجمالي، في حين أن نسبة التلقيح بجرعتين وسط الجزائريين البالغين لا تتعدى 29 بالمائة.

كما أعلن بن بوزيد، أن الجزائر ستمنح تونس مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا و300 ألف لتر من الأوكسجين، مؤكدا أن الجزائر تتوفر على مخزون من لقاح كورونا يكفي لعامين كاملين.

رمزي أحمد توميات