 6 أصناف دوائية مفقودة في السوق ستدخل قريبا جدا

31 يناير، 2023

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، عن تقديم تسهيلات استثنائية لانطلاق مصنع انتاج الأدوية السرطانية بشراكة هندية في بلدية عين ياق.

وقال عون، خلال زيارته لولاية باتنة :”ان المصنع سيسمح مع 7 مصانع أخرى مماثلة عند دخولها حيز الإنتاج بضمان 35%. من احتياجات السوق الوطنية أدوية السرطان”.

وأمر ذات المتحدث، بتقليص مدة تجسيد المشروع والشروع في انتاج الأدوية الى أقل وقت ممكن، كاشفا أن هناك 6 أصناف دوائية مفقودة في السوق ستدخل قريبا جدا.

من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة الصيدلانية، اتلاف كل الكميات من الحبوب المهلوسة التي تضبطها المصالح الامنية من حين إلى آخر. مشيرا أنه لا يمكن استغلالها بأي شكل من الأشكال.

رمزي أحمد توميات

31 يناير، 2023

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