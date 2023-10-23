5182 شهيدا حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

كشفت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 5182، منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني، في السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضحت وكالة “وفا” في بيانها، أن عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة ارتفع إلى 5087 شهيدًا، بينهم 2055 طفلا، و1119 سيدة، و217 مسنا، و15273 جريحا.

و ارتكبت قوات الاحتلال، حسب ذات المصدر، 23 مجزرة في الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 436 شهيداً، بينهم 182 طفلا، غالبيتهم من جنوب قطاع غزة.

حيث استشهد 29 فلسطينيا بينهم 7 أطفال، جرّاء قصف صهيوني استهدف أربعة منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، و6 أطفال وامرأة ارتقوا في استهداف منزل لعائلة رشوان في خان يونس، يفيد ذات المصدر.

كما تم تسجيل عدد من الشهداء والجرحى عقب استهداف طائرة حربية صهيونية منزلا مأهولا بالسكان يعود لعائلة أبو دان بشكل مباشر وبدون سابق إنذار في منطقة المحطة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وهناك عدد من الشهداء والإصابات من عائلة الخطيب بعد استهداف منزلهم دون سابق إنذار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وما زالت أعداد من قاطنيه تحت الركام، تضيف وكالة الانباء الفلسطينية.

وفي جباليا، ارتقى عدد من الشهداء في قصف صهيوني على منزل لعائلة اللداوي في منطقة الشهداء غرب مخيم جباليا، واستهداف آخر في شارع عايدية غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرة حربية صهيونية منزلين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى، وغارة ثالثة طالت بركة الشيخ رضوان تسببت بحريق في أحد المولدات الكهربائية في المكان، حسب المصدر ذاته.

كما تم تسجيل شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو عيادة في مدينة رفح، وآخر لعائلة الزيناتي في مدينة خان يونس، وإصابات جراء استهداف طائرة حربية صهيونية منزلاً لعائلة السعافين بمخيم النصيرات وسط قطاع، وشهداء وإصابات جراء استهداف منزل لعائلة عبد الغفور في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس جنوب القطاع، تضيف وكالة وفا.

وفي الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 95 شهيدا، بارتقاء الشهيدين محمود سيف نخلة، ومحمد عليان، برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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