قال المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، أن:” إجمالي الإعانات الموجهة للدعم الاجتماعي قد فاق 5.000 مليار دج في سنة 2021″

وأوضح فايد، أن الإعانات المخصصة لدعم أسعار المنتجات الأساسية شاملة ولا تفرق بين الأسر الغنية والفقيرة، لافتا إلى أن الدولة الجزائرية، من خلال تدخلها، تساهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في تعزيز التضامن الاجتماعي والحماية، والحفاظ على الفئات الهشة من الفقر والهشاشة وكذا في تطور الاقتصاد الوطني من خلال ترقية الاستثمار.

وأضاف ذات المتحدث، أن التدخل يتجسد من خلال أجهزة الإعانات والتحويلات الاجتماعية التي تنقسم لاعانات صريحة ممولة من ميزانية الدولة، وتتضمن أساسا التحويلات الاجتماعية، من جهة، و كذا إعانات ضمنية تتمثل في الإيرادات غير المحصلة التي تتخلى عنها الدولة على شكل حوافز جبائية، مزايا تجارية ودعم أسعار المنتجات الطاقوية المسوقة حاليا، من جهة اخرى.

كما أوضح المدير العام انها صريحة وضمنية وتتخذ شكلين من حيث تنفيذها. حيث تنقسم الى إعانات موجهة هلى غرار دعم السكن، الصحة، التقاعد وشاملة كدعم أسعار المنتجات الاساسية، الغذائية، الطاقوية، الماء.

وكشف المسؤول بوزارة المالية، أن إجمالها تراوح، خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، بين 3.900 مليار دج. وأكثر من 5.130 مليار دج، مبرزا أنها احتلت ما يعادل 56 بالمائة من الإجمالي، خلال نفس الفترة أي ما يقارب مبلغ 2.800 مليار دج سنويا.

وخلال سنة 2021، بلغ إجمالي الإعانات الصريحة والضمنية حوالي 5.131 مليار دج، وهو ما يعادل 23 بالمائة من الناتج المحلي الخام، يضيف فايد

كما كشف المتحدث، أن الشاملة بلغت نسبة 62 بالمائة من اجمالي هذه الاعانات وهو ما يقارب مبلغ 3.181 مليار دج أي ما يمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي الخام.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...