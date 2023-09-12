47 بلدا في صالون الجزائر الدولي للكتاب بداية من 25 أكتوبر المقبل

47 بلدا في صالون الجزائر الدولي للكتاب بداية من 25 أكتوبر المقبل

من المنتظر أن تعرف الطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب، الذي سيقام من الـ25 أكتوبر إلى الـ4 نوفمبر. مشاركة “قياسية ونوعية” من حيث عدد المشاركين. والذي قدر ب1265 عارض من 47 بلدا، منهم 283 عارض جزائري.

وحسب بيان لوزارة الثقافة والفنون، عقب الإجتماع التنسيقي لتحضير وضبط البرنامج الثقافي للطبعة الـ26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب، والذي ترأسته وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي. أن القارة الافريقية ستكون ضيف شرف الطبعة.

أما بخصوص البرنامج الثقافي المرافق للصالون والذي يتمحور أساسا حول “الكتاب والرقمنة”، فقد تم تسجيل أربعين فعالية شملت لقاءات وندوات و منصات حول الآداب والثقافات مع أسماء وازنة وطنيا ودوليا.

وذلك إلى جانب الإحتفاء بإفريقيا كضيف شرف من خلال الندوات المبرمجة على غرار “الثقافة الإفريقية وتأكيد الذات في القرن الحادي والعشرين”. بالإضافة كذلك إلى “الإلتزام في الأدب الإفريقي” و”المشترك الصوفي الجزائري الإفريقي”.

كما يضم البرنامج الثقافي الإحتفاء بالذكرى العاشرة لرحيل نيلسون مانديلا بمشاركة نخبة من الكتاب الأفارقة، وتنظيم “ندوة دولية حول فكر مالك بن نبي في ذكرى وفاته الخمسين”.

وذلك بالموازاة مع الندوات الأدبية والفكرية التي تعنى بالإبداع الجزائري على غرار “التجريب في الرواية”. و”الكتابة في ظل الفضاء الرقمي” و “التأثيث المعرفي في نصوص الأدباء الشباب”. و “راهن الشعر الجزائري”، وكذا تكريم وجوه أدبية مرموقة في المشهد الأدبي الجزائري.

هذا وأسدت وزيرة الثقافة والفنون، جملة من التوجيهات ذات الصلة بالجوانب التنظيمية، وعرجت على مناقشة وتقييم البرنامج الثقافي لإثرائه.

وشدّدت الوزيرة على ضرورة العناية بكل الجسور الثقافية والإبداعية المتصلة بالقارة لتحقيق المستوى المطلوب من الإشعاع الثقافي الجزائري وامتداداته الإفريقية.

كما أولت الوزيرة عناية فائقة بالبرنامج الثقافي المخصص للفاتح من نوفمبر المجيد، معلنة عن ضرورة إنفتاح الصالون على فضاءات ثقافية جديدة. حيث سيتم تنظيم بعض الندوات الكبرى و الفعاليات الفنية خارج أروقة العرض على غرار قصر الثقافة مفدي زكريا. المكتبة الوطنية، متحف السينما.

هذا و دعت وزير الثقافة إلى العناية بفئة المبدعين الشباب والأقلام الجديدة في الصالون دعما للمواهب وتشجيعا لها.

رمزي أحمد توميات

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