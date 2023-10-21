4473 شهيدا و15400 إصابة في العدوان الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 4473، منذ بداية العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، حسب ما كشفته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 4137 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة الغربية إلى 84، مؤكدة أن 70% من حصيلة الشهداء في القطاع هم من الاطفال والنساء والمسنين.

و أضافت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن أكثر من 15400 فلسطيني أصيب منذ بدء العدوان الصهيوني، منهم 14000 في قطاع غزة، و1400 في محافظات الضفة الغربية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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