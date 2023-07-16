4 ولايات لاحتضان التكوين في مجال بناء السفن

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أنه تم تحديد 4 ولايات لاحتضان التكوينات في مجال بناء السفن، وهي بومرداس، تيبازة، عنابة ووهران.

وجاء ذلك في كلمة له خلال إشرافه رفقة وزير الصيد البحري على اختتام السنة البيداغوجية للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات

وقال مرابي :”إنه تم ربط الاتصال بمهني المؤسسات الاقتصادية في مجال بناء السفن من أجل تحديد احتياجاتهم من التكوين والوقوف على المؤسسات التي سوف يتم اختيارها لاحتضان التكوينات في هذا المجال”.

وأوضح ذات المتحدث أن نشاط المعهد الوطني العالي للصيد البحري يتقاطع مع عدد كبير من الاختصاصات التي يتكفل بها قطاعه في مجال المحركات والآليات

واضاف الوزير قائلا: ” يوفر القطاع في هذا المجال تخصصات ذات العلاقة بهذا الميدان كميكانيك وتصليح آليات البحرية وصيانة قوارب الصيد واليخت ونجارة الهياكل البحرية وتربية المائيات”.

ودعا مرابي إلى المزيد من التنسيق والتعاون في هذا المجال بين قطاعي التكوين المهني والصيد البحري من أجل تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد شراكات تُحدد من خلالها أُطر التعاون البّيني.

كما أضاف وزير التكوين أن الشراكات تكون المتربصين في مجال الميكانيك البحرية وتربية المائيات، لتحيين معارفهم ومكاسبهم من جهة، ومحاولة إثراء مدونة شعب وتخصصات التكوين المهني لمجالات أخرى أكثر دقه وملائمة مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة للمهن

ليديا كبيش

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