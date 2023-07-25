4 وفيات و 7 جرحى في حادث مرور مميت بتمنراست

25 يوليو، 2023
4 وفيات و 7 جرحى في حادث مرور مميت بتمنراست

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم، في وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة في ولاية تمنراست.

وتمثل الحادث الذي وقع  على الساعة الـ 8 و 36د صباحا، بالطريق الوطني رقم 1 بإتجاه ولاية عين ڨزام، في إنحراف وإنقلاب سيارة نفعية من نوع تويوتا هيليكس رباعية الدفع . كان على متنها 11 شخص، حيث أسفر عن وفاة 04 أشخاص في عين المكان و إصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وقد تم التكفل بهم و إسعافهم في عين المكان من طرف إسعافات الحماية المدنية ونقلها إلى المستشفى.

شرف الدين عبد النور

25 يوليو، 2023

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