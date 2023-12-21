4 وزراء يَرُدُّون على أسئلة أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة

ترأّس صبيحة اليوم الخميس، محمد رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة، بتكليف من صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها المجلس، والتي خُصصت لتوجيه 10 أسئلة شفوية إلى 4 أعضاء في الحكومة، بخصوص قطاعات الطاقة والمناجم، الشباب والرياضة، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، البيئة والطاقات المتجددة، وذلك بحضور وزراء القطاعات المعنية مُمَثلين في محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، عبد الرحمان حماد، وزير الشباب والرياضة، لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، فازية دحلب، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، وكذا بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، حسب بيان مجلس الأمة.

وزارة الطاقة والمناجم

ووجّه عضو مجلس الأمة، إبراهيم أكادي، لوزير الطاقة والمناجم، سؤالا حول ماهية الأسباب التي تحول دون تجسيد التعاونيات الحرفية للذهب بولاية برج باجي مختار، وما يُستوجب اتخاذه للعبور نحو انطلاقة حقيقية لاستغلال هذا الملف.

من جهته، توجّه الطاهر غزيّل، إلى وزير القطاع محمد عرقاب، بسؤال بخصوص موعد ترقية منطقة “واد نومر” بولاية غرداية إلى مديرية جهوية، بما يُفضي إلى تمكين شباب الولاية بفرص أكبر في التوظيف بمؤسسة سوناطراك.

وزارة الشباب و الرياضة

و سأل العضو بمجلس الأمة، محمد سالمي، إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن جهود الجزائر من أجل الدفاع عن اعتماد اللغة العربية في المؤتمرات الصحفية المتعلقة بالمناسبات الرياضية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما سأل عبد الجليل بن جراد، وزير القطاع عبد الرحمان حماد، بخصوص سبب التأخير في انجاز مسبحين شبه أولمبيين، وعدم دخولهما حيز الخدمة، أحدهما بدائرة إيقلي والآخر بدائرة كرزاز بولاية بني عباس، على الرغم من انطلاق الأشغال سنة 2018.

من جهته، توجه مراد لكحل، إلى وزير الشباب والرياضة؛ بسؤال حول استراتيجية الوصاية إزاء الرياضات الفردية وسبل تأطيرها و تدعيمها.

وزارة الأشغال العمومية

و كان سؤال عضو مجلس الأمة، خافي أخمادو، لوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية؛ عن ماهية الإجراءات التي تنوي الوزارة الوصية اتخاذها للتكفل بطريق الوحدة الإفريقية في شقّه الرابط بين ولايات إن صالح وتامنغست وإن قزام على مسافة 370 كلم، والتكفل بالطريق الرابط بين بلدية تازروك والفرع البلدي لتين ترابين بولاية تامنغست؛

و سأل يوسف لعراب، وزير القطاع، لخضر رخروخ، عن مدى إمكانية تصحيح المسارات المتعلقة بأشغال عصرنة خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين مدينتي بئر العاتر وعنابة، لجعلها تمر خارج مدينة شبيطة مختار، بما يُفضي إلى الحفاظ على العقار وعلى المناطق العمرانية.

كما توجّه دحان عامري، إلى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية؛ بخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإيجاد حل جذري للحالة المهترئة للحائط الإسمنتي المتواجد على جنبات الطريق المزدوج، الذي يربط المشرية وعين الصفراء بولاية النعامة، لما له من تداعيات على مستعملي الطريق.

وزارة البيئة

و توجه فؤاد سبوتة، إلى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، بسؤال بشـأن مكامن الخلل في تسيير النفايات المنزلية والصناعية، وإذا ما كانت عملية الرسكلة وتدوير النفايات تستدعي إعادة النظر في منظومة القوانين السارية المفعول.

كما سأل محمد روماني، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة؛ عن التدابير الممكن اتخاذها ومدى تطبيقها، بهدف الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، والناجمة عن الغبار المتطاير من نشاط المحاجر بكل من دائرتي أوقروت وشروين بتيميمون.

هذا، و خلال الجلسة العامة، وباسم صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، ونيابة عن أعضاء المجلس، يترحّم، محمد رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة، على أرواح ضحايا الحادث المروري، الذي وقـع أمس الأربعاء، على إثر تعرّض فريق كرة القدم لنادي مولودية البيّض لحادث مروري مأساوي بولاية تيارت، معرباً لذويهم عن أحرّ التعازي وصادق المواساة، راجياً من المولى تبارك وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يرزق الشفاء للمصابين، يختم بيان مجلس الأمة.

شرف الدين عبد النور

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