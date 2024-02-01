4 وزراء يَرُدُّون على أسئلة أعضاء مجلس الأمة

ترأّس صبيحة اليوم الخميس، بتكليف من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، علي طالبي، نائب رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها المجلس، والتي خصّصت لطرح 11 سؤالا شفويا على 4 أعضاء في الحكومة، خصّت قطاعات التربية الوطنية، الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السياحة والصناعة التقليدية، والـمالية، وذلك بحضور وزراء القطاعات المعنية ممثلين في عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية؛ علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني؛ مختار ديدوش، وزير السياحة والصناعة التقليدية، لعزيز فايد، وزير المالية، وكذا بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وزير التربية الوطنية

و تمثل أعضاء مجلس الأمة، المكلفين بطرح الأسئلة، لوزير التربية الوطنية. في كل من، محمد روماني، حول مخطط الوصاية من أجل إعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية، ناهيك عن التوقيت الساعي المكلف المعمول به حالياً، و صالح رڤيق، بشأن الاستراتيجية التي ستنتهجها الوزارة لحل الإشكال الذي ارتبط بتدريس اللغة الإنجليزية إلى جانب الفرنسية لدى تلاميذ الطور الابتدائي، و كذا مبروك دريدي، بخصوص مخطط تدريس وتعليم اللغات الأجنبية في المنظومة التعليمية الوطنية من حيث الحجم والتوزيع؟ وما أُفق تطويرها.

وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني

و طرح عضو مجلس الأمة، الطاهر غزيل، على وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، حول التفاوت الملاحظ بين الأدوية المصنعة محلياً مع تلك المستوردة من الخارج؛ ومدى المطابقة بينهما، و أما العضو فؤاد سبوتة، فكان فحوى سؤاله، “أليس من الواجب الاستثمار أكثر في مركب الحديد والصلب ببلارة بجيجل، بهدف توفير أنواع جديدة من هذه المادة الحيوية، وبما يُفضي إلى إحداث توازن في الأسعار؟، و أما سؤال العضو محمد رباح، فكان بشأن الإجراءات والحلول المقدمة للنهوض بالصناعة في ولاية المدية؛ وما التسهيلات المزمع تقديمها للمستثمرين؟ وهل هناك مشروع لإنشاء مناطق صناعية جديدة؟.

وزير السياحة والصناعة التقليدية

وتوجّه عضو مجلس الأمة، محمد سالمي، لوزير السياحة و الصناعة التقليدية، بسؤال حول موعد إنجاز فندق عمومي بولاية تندوف يساهم في إنعاش قطاع السياحة بالولاية؛ وما الإجراءات المنتظر اتخاذها من أجل تسهيل الاستثمار السياحي بالمنطقة، و أما مراد لكحل، فكان سؤاله بخصوص جهود الوصاية في مجال تطوير السياحة الحموية؛ ونظرة القطاع المستقبلية بشأن ذلك، و تعلق سؤال سمير زوبيري، بالتدابير المتخذة لأجل إعادة تفعيل وتأهيل عدد من الغابات والجبال بولاية البويرة حتى تكون وجهات سياحية حقيقية.

وزير المالية

و طرح العضو عبد الرحمان قنشوبة، سؤالا على وزير المالية بخصوص موعد تطبيق إجراءات التنازل عن السكنات الوظيفية الجامعية التابعة لأملاك الدولة، لصالح شاغليها من منتسبي الجامعة، كما توجّه يوسف لعراب، إلى وزير المالية بسؤال مضمونه، “لماذا لم يتم إلى غاية اليوم صدور القرار الوزاري المتعلق بتقليص الشعاع الجمركي على مستوى ولاية الطارف؟ على اعتبار أن كل إقليم الولاية لا يزال يخضع لرخصة التنقل”.

شرف الدين عبد النور

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