سجلت مصالح الأمن الوطني 396 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 جوان 2022، أسفر عنه وفاة 09 أشخاص وجرح 492 آخرين.

مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+05) حادث، وكذا ارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ (+13) جريح، مع تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بـ (-04) حالة.

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

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