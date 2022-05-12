365 حادث مرور جسماني يسجل بالمناطق الحضرية خلال أسبوع (بيان)

12 مايو، 2022

سجلت مصالح الأمن الوطني 365 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 ماي 2022، أسفر عنه وفاة 06 أشخاص وجرح 424 آخرين.

مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+08) حادث، وانخفاض في عدد الجرحى قدر بـ (-04) جريح، مع انخفاض عدد الوفيات قدر بـ (-08) حالة.

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

ش.ن

12 مايو، 2022

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