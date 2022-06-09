365 حادث مرور جسماني يسجل بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

9 يونيو، 2022

سجلت مصالح الأمن الوطني 365 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 06 جوان 2022، أسفر عنه وفاة 04 أشخاص وجرح 442 آخرين.

مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-32) حادث، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-18) جريح، مع انخفاض عدد الوفيات قدر بـ (-19) حالة.

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

بيان للمديرية العامة للأمن الوطني

9 يونيو، 2022

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