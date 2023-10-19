3569 شهيدا و13200 مصاب في عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 3569، منذ بداية العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، اليوم الخميس، إن 3500 شهيد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان الصهيوني، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة الغربية إلى 69.

‎وأضافت أن أكثر من 12 ألف فلسطيني أصيبوا منذ بدء العدوان الصهيوني في قطاع غزة، فيما بلغ عدد المصابين في الضفة الغربية نحو 1300.

شرف الدين عبد النور

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