سجلت مصالح الأمن الوطني 339 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 جوان 2022، أسفر عنه وفاة 13 شخصا وجرح 419 آخرين.

مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ (-57) حادثا، وكذا انخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-73) جريح، أما عدد الوفيات فارتفعت بـ )+04( حالة.

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

ش.ن