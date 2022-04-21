301 حادث مرور جسماني يسجل بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

21 أبريل، 2022

سجلت مصالح الأمن الوطني 301 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 أفريل 2022، أسفر عنه وفاة 17 شخصا وجرح 346 آخرين.

مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+11) حادث، وانخفاض في عدد الجرحى قدر بـ (-01) جريح، مع إرتفاع عدد الوفيات بـ (+12).

تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

ش.ن

21 أبريل، 2022

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