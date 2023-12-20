3 ضحايا إثر حريق بالمركز التجاري “القدس” بالعاصمة
أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم، عن تسجيل 3 ضحايا، خلّفها حريق بالمركز التجاري “القدس”، ببلدية و دائرة الشراقة، بالعاصمة.
و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 10سا42د لأجل إخماد حريق خزانة كهربائية على مستوى الطابق السفلي و امتداده الى الخزائن الكهربائية بالطابق الاول و الثاني للمركز التجاري القدس بلدية و دائرة الشراقة”.
و أضافت، “خلف الحريق 03 ضحايا يعانون من ضيق في التنفس إثر استنشاقهم الدخان، تم اسعافهم في عين المكان و نقلهم للمستشفى المحلي”.
و تابعت الحماية في بيانها، ” تم تسخير لهذا التدخل 04 شاحنات إطفاء، سلم مكانيكي و سيارتي اسعاف”.
شرف الدين عبد النور