3 ضحايا إثر حريق بالمركز التجاري “القدس” بالعاصمة

20 ديسمبر، 2023

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم، عن تسجيل 3 ضحايا، خلّفها حريق بالمركز التجاري “القدس”، ببلدية و دائرة الشراقة، بالعاصمة.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 10سا42د لأجل إخماد حريق خزانة كهربائية على مستوى الطابق السفلي و امتداده الى الخزائن الكهربائية بالطابق الاول و الثاني للمركز التجاري القدس بلدية و دائرة الشراقة”.

و أضافت، “خلف الحريق 03 ضحايا يعانون من ضيق في التنفس إثر استنشاقهم الدخان، تم اسعافهم في عين المكان و نقلهم للمستشفى المحلي”.

و تابعت الحماية في بيانها، ” تم تسخير لهذا التدخل 04 شاحنات إطفاء، سلم مكانيكي و سيارتي اسعاف”.

شرف الدين عبد النور

20 ديسمبر، 2023

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